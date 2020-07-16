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Эрдоган назвал попыткой оккупации Турции путч 2016 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду 15 июля, в своем телеобращении к нации накануне отмечаемой в стране четвертой годовщиной победы над путчистами, назвал попытку переворота в республике в ночь на 16 июля 2016 года попыткой оккупации страны.

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«Это была попытка вторгнуться в нашу страну с помощью террористов и предателей внутри нашей армии. Но Турция показала, что она не входит в число тех государств региона, которые удалось дестабилизировать посредством внутренних беспорядков, чтобы потом оккупировать. Турецкий народ разрушил планы тех, кто хотел растоптать его волю», — цитирует Эрдогана портал TRT Haber.

Он также назвал важным для понимания победы над путчистами превращение Святой Софии в Стамбуле в мечеть и назвал это проявлением «воли народа».

Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (запрещенная в Турции организация), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года, во время которого погибли 208 мирных граждан и 100 путчистов, около 1,5 тыс. человек получили ранения. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тыс. госслужащих, в том числе военных.

Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отрицает вину.

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