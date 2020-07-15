Роспотребнадзор сохранил изоляцию для прибывающих в Россию

Все лица, прибывающие в Россию вывозными международными рейсами, должны будут пройти 14-дневную изоляцию. Соответствующий документ, подписанный главой Роспотребнадзора Анной Поповой в среду, 15 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Подпункт 1.1 пункта 1 после слов «в Российскую Федерацию» дополнить словами «вывозными международными рейсами», — говорится в тексте.

Документ вступает в силу с момента опубликования.

13 июля стало известно, что со среды в России отменяется двухнедельная изоляция для прибывающих из-за рубежа, вместо этого надо будет сдать тест на коронавирус. Прибывшим на территорию России без результата теста будет даваться три дня на то, чтобы пройти его.

10 июля Росавиация разработала схему поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Кроме того, тогда же стало известно, что ведомство направило в ряд стран обращения с предложением по возобновлению рейсов, приостановленных из-за коронавируса.

По мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой, международное авиасообщение должно возобновляться на принципах взаимности и при соблюдении ряда эпидемиологических критериев.

По последним данным, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 746 369, скончались 11 770 пациентов, выздоровели 523 249 человек.

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