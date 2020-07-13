В России отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа

В России с 15 июля отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа, вместо этого надо будет сдать тест на коронавирус. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правовой информации в понедельник, 13 июля.

«В случае, предусмотренном подпунктом 2.2 (при ухудшении самочувствия незамедлительно вызывать врача на дом. — Ред.) настоящего пункта, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции)», — говорится в документе.

В Роспотребнадзоре заявили, что прибывшим на территорию России без результата теста будет даваться три дня на то, чтобы пройти его.

На прошлой неделе Росавиация разработала схему поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Кроме того, тогда же стало известно, что ведомство направило в ряд стран обращения с предложением по возобновлению рейсов, приостановленных из-за коронавируса.

По мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой, международное авиасообщение должно возобновляться на принципах взаимности и при соблюдении ряда эпидемиологических критериев.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за распространения коронавируса в конце марта. Позже премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить риск повторного распространения инфекции в стране.