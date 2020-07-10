Росавиация направила в ряд стран предложения по возобновлению рейсов

Росавиация направила авиавластям ряда стран обращения с предложением по возобновлению рейсов, приостановленных из-за коронавируса. Уже получены ответные предложения. Об этом в ведомстве рассказали в пятницу, 10 июля.

«Авиационными властями России проводятся дополнительные консультации с авиационными властями данных государств по уточнению взаимных требований сторон, выполнение которых позволит принимать решения об открытии двухсторонних воздушных сообщений», — говорится в сообщении.

Государства, попавшие в список, а также требования к ним не уточняются.

Возобновление авиаперевозок будет происходить по специальной схеме — в несколько этапов. На первом этапе начнутся полеты в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями.

«Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности», — также отметили в Росавиации.

По мере снятия ограничений будут восстанавливаться и транзитные перевозки.

Ранее в этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обсуждение возвращения международных полетов и постепенное снятие ограничений начнется в стране с 15 июля. По ее словам, власти каждые две недели будут оценивать эпидемиологическую ситуацию в зарубежных странах, чтобы корректировать список государств, в которые возобновляются рейсы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года. Очагом инфекции стал город Ухань в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за распространения инфекции в конце марта.