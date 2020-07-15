В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины. Об этом сообщает в среду, 15 июля, «РИА Новости».

Лидер движения Гор Саркисян заявил, что своими действиями Киев обостряет конфликт в регионе и «вбивает клин» между Украиной и Арменией.

«Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите», — заявил представитель союза.

Вслед за этим под возгласы в толпе, скандирующей «Украина — не провоцируй», «Не поддерживайте агрессора», в здание украинского диппредставительства полетела посуда с борщом.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. В минобороны Азербайджана заявили, что огонь открыли ВС Армении. Армянское оборонное ведомство утверждало, что азербайджанская сторона пыталась захватить опорный пункт. В ходе боев в тот день погибли трое военных Азербайджана.

13 июля на сайте внешнеполитического ведомства Украины появилось заявление, в котором Киев выступил за политическое урегулирование конфликта между странами. Оно, по мнению киевских дипломатов, должно основываться на соблюдении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.

На следующий день в связи с этим сообщением в МИД Армении был вызван посол Украины.

Также во вторник в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли два армянских офицера, сообщил пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян. Ранее в этот день Баку обвинил Ереван в обстреле из крупнокалиберного вооружения и артиллерии приграничных сел Азербайджана и сообщил о смерти двух своих высокопоставленных офицеров.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня. МИД Турции, в свою очередь, призвал армянскую сторону «опомниться» и выразил готовность помочь Азербайджану.

Обеспокоенность из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе выразила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что Россия будет делать всё для помощи в урегулировании конфликта.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.