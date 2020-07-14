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Баку обвинил Ереван в обстреле приграничных сел Азербайджана

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Фото: Министерство Обороны Азербайджана
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Вооруженные силы Армении совершили обстрел из крупнокалиберного вооружения и артиллерии приграничных сел Азербайджана. Об этом во вторник, 14 июля, заявил «РИА Новости» глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

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«Утром 14 июля подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам и Алибейли Товузского района. Жители сел не пострадали», ― рассказал он агентству.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. В минобороны Азербайджана заявили, что огонь открыли ВС Армении. Армянское оборонное ведомство утверждало, что азербайджанская сторона пыталась захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. В Армении погибших нет.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня.

МИД Турции, в свою очередь, призвал армянскую сторону «опомниться» и выразил готовность помочь Азербайджану.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

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