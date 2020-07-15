В России встревожены ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Россия обеспокоена ситуацией на армяно-азербайджанской границе и будет делать все для помощи в урегулировании конфликта. Об этом в среду, 15 июля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы очень встревожены и обеспокоены этой ситуацией. Будем делать все, чтобы остановить эскалацию, остановить боевые действии и дальше в рамках переговорного процесса находить взаимоприемлемые решения», ― рассказала она журналистам.

Матвиенко подчеркнула, что ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном очень тревожная.

Накануне в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли два армянских офицера. Ранее в этот день Баку обвинил Ереван в обстреле из крупнокалиберного вооружения и артиллерии приграничных сел Азербайджана и сообщил о смерти двух своих высокопоставленных офицеров.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. В минобороны Азербайджана заявили, что огонь открыли ВС Армении. Армянское оборонное ведомство утверждало, что азербайджанская сторона пыталась захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня. МИД Турции в свою очередь призвал армянскую сторону «опомниться» и выразил готовность помочь Азербайджану.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.