Врач рассказал о трех стадиях испытаний и разработки вакцины от COVID-19

Правильная вакцина является единственным решением пандемии, поэтому большинство лабораторий придерживаются существующих правил, предусматривающих обязательные три стадии клинического тестирования вакцины. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил израильский иммунолог, профессор Яков Беркун.

По его словам, первая фаза проводится на небольшом количестве испытуемых с хорошим здоровьем. Она подразумевает первичные результаты по безопасности вакцины, чтобы не было серьезных побочных явлений.

Во время второй стадии используется группа из нескольких сотен испытуемых, где проверяют реактогенность препарата и выбирают правильную дозу. В третьей фазе примут участие десятки тысяч человек, она будет проходить в реальных условиях, при которых исследователи планируют выяснить, насколько эффективно работает препарат с учетом высокой заражаемости.

Ученый отметил, что серьезность пандемии и сохраняющиеся высокие темпы распространения вируса могут подтолкнуть ученых к сокращению стадий исследования. Профессор добавил, что исследователям приходится рисковать в поиске правильного решения и в поиске вакцин.

«Поэтому принятое в современной науке строгое соблюдение всех фаз, возможно, необязательно. Но тем не менее большинство западных фармакологических компаний и научных институтов все-таки проводят три фазы. Иногда проводятся параллельно, не ждут результатов предыдущей фазы и переходят к следующей», — заявил Беркун.

На данный момент разработкой вакцины в мире занимаются сотни лабораторий. Из них около 140 находятся на доклинический фазе и проверяют действие вакцины на животных, примерно 20 перешли к клинической фазе испытания на людях, и три или четыре исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о переходе к третьей фазе клинических испытаний на больших количествах людей.

Иммунолог отметил сообщения Сеченовского университета, которые свидетельствуют о завершении первой фазы. Ранее директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил, что исследование вакцины от коронавируса на добровольцах успешно завершилось, первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, вторая — 20 июля.

Также он прокомментировал результаты разработки первой стадии вакцины китайских ученых, у которых, как и у российских, не было побочных явлений. Кроме того, вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса завершится до 28 июля в центре эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи, после чего будет подана заявка на регистрацию. В Минобороны России заявили, что испытания проводятся без каких-либо попыток сокращения сроков исследования и в полном соответствии с методологией.

Израильский ученый также назвал примером прохождения стадий проверки вакцины по традиционной схеме американской компанию Moderna, где завершается вторая стадия испытаний. Израиль уже заключил с компанией соглашение о поставке вакцины.

13 июля директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная вакцина может поступить в гражданский оборот в середине августа.

10 июля сообщалось, что специалисты Минобороны и ученые из Центра им. Н.Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины.

15 июля планируется выписка первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность вакцины, сообщили 10 июля в военном ведомстве. Состояние участников испытаний оценивается как хорошее, жалоб на самочувствие или на негативные реакции от препарата не поступало.

6 июля стало известно, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

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