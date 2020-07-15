Прямой эфир

Американская вакцина против COVID-19 прошла испытания на людях

0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На ранней стадии исследования на людях вакцина для профилактики коронавирусной инфекции компании Moderna вызвала сильный иммунный ответ у всех участников. Результаты испытаний опубликованы во вторник, 14 апреля, в журнале New England Journal of Medicine.

«COVID-19 станет сезонным, но уже не вызовет разрушительных эпидемий»
Вирусолог Александр Лукашев — о сценариях развития пандемии, второй волне и эффективности перчаток

Все 45 пациентов, принимавших участие в исследованиях, были разделены на группы по 15 человек и получили соответственно дозы вакцины по 25, 100 и 250 микрограммов. Антитела, которые, по мнению ученых, важны для защиты от вируса, выработали все тестируемые.

При этом, по данным Moderna, самый сильный иммунитет был у пациентов в группе с высокой дозой. Он был в несколько раз выше, чем у выздоровевших пациентов с COVID-19.

«Эти данные фазы 1 демонстрируют, что вакцинация mRNA-1273 вызывает устойчивый иммунный ответ на всех уровнях дозы, и поддерживают выбор 100 мкг в качестве ...оптимальной дозы для исследований на третьем этапе», — отмечает представитель компании доктор Тал Закс. Также Moderna заявляет, что вакцина продемонстрировала свою безопасность.

18 мая Moderna сообщила о завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле. На начальной стадии вакцина показала себя безопасной, она переносится без осложнений. Компания планирует, что завершающая стадия испытаний начнется 27 июля. В испытаниях будут участвовать около 30 тыс. добровольцев. Каждый получит дозу потенциальной вакцины в размере 0,1 миллиграмма, через 29 дней инъекция будет повторена. Некоторые участники будут привиты препаратом-плацебо.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020