Американская вакцина против COVID-19 прошла испытания на людях

На ранней стадии исследования на людях вакцина для профилактики коронавирусной инфекции компании Moderna вызвала сильный иммунный ответ у всех участников. Результаты испытаний опубликованы во вторник, 14 апреля, в журнале New England Journal of Medicine.

Все 45 пациентов, принимавших участие в исследованиях, были разделены на группы по 15 человек и получили соответственно дозы вакцины по 25, 100 и 250 микрограммов. Антитела, которые, по мнению ученых, важны для защиты от вируса, выработали все тестируемые.

При этом, по данным Moderna, самый сильный иммунитет был у пациентов в группе с высокой дозой. Он был в несколько раз выше, чем у выздоровевших пациентов с COVID-19.

«Эти данные фазы 1 демонстрируют, что вакцинация mRNA-1273 вызывает устойчивый иммунный ответ на всех уровнях дозы, и поддерживают выбор 100 мкг в качестве ...оптимальной дозы для исследований на третьем этапе», — отмечает представитель компании доктор Тал Закс. Также Moderna заявляет, что вакцина продемонстрировала свою безопасность.

18 мая Moderna сообщила о завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле. На начальной стадии вакцина показала себя безопасной, она переносится без осложнений. Компания планирует, что завершающая стадия испытаний начнется 27 июля. В испытаниях будут участвовать около 30 тыс. добровольцев. Каждый получит дозу потенциальной вакцины в размере 0,1 миллиграмма, через 29 дней инъекция будет повторена. Некоторые участники будут привиты препаратом-плацебо.