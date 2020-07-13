Назвали возможные даты поступления вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, может поступить в гражданский оборот в середине августа. Об этом в понедельник, 13 июля, ТАСС сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«В гражданский оборот вакцина может поступить 12–14 августа, в середине августа», — сказал он.

В ближайшее время вакцину вряд ли удастся купить в аптеках, добавил директор центра.

«Государство будет, я надеюсь, все выкупать и распределять соответственно по медицинским учреждениям. И медицинские учреждения в рамках, не знаю, какого еще календаря прививок — по эпидпоказаниям или же календаря прививок основного, — будут для населения, я надеюсь, бесплатно, за счет бюджетных денег прививать всех <…> Исключительно добровольно, без чипирования» , — сказал Гинцбург.

10 июля сообщалось, что специалисты Минобороны и ученые из Центра им. Н. Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины.

15 июля планируется выписка первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность вакцины, сообщили 10 июля в военном ведомстве.

Состояние участников испытаний оценивается как хорошее, жалоб на самочувствие или на негативные реакции от препарата не поступало.

6 июля стало известно, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

В России с начала пандемии выявлено 733 699 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровели 504 021 человек.

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