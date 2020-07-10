В России приступили к финальным испытаниям вакцины от COVID-19

Российские специалисты приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от нового типа коронавируса SARS-COV-2.

Исследованием и разработкой препарата занимаются Минобороны и ученые из Национального исследовательного центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

15 июля планируется выписка первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность вакцины, сообщили 10 июля в военном ведомстве.

Состояние участников испытаний оценивается как хорошее, жалоб на самочувствие или на негативные реакции от препарата не поступало.

«Добровольцы первой группы 15 июля после сдачи контрольных анализов будут выписаны из военного медицинского учреждения и вернутся в места постоянной дислокации», — отмечается в сообщении.

Среди добровольцев есть как военные, так и гражданские лица.

При этом 13 июля планируется введение компонента № 2 вакцины от коронавируса второй группе добровольцев, на которых проверяется эффективность и иммуногенность препарата. Такая схема вакцинации, по словам экспертов, позволит выработать более стойкий и продолжительный иммунитет.

Пока полученные данные исследований свидетельствуют о том, что у добровольцев обеих групп формируется иммунитет к коронавирусу.

На 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра.

25 июня в ведомстве рассказали о самочувствии добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Бурденко. Также испытаниями отечественных препаратов от COVID-19 занимаются в Сеченовском университете.

Позднее стало известно, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса.