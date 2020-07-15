Прямой эфир

Вильфанд посоветовал не надеяться на нормальную погоду

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С потеплением климата погода становится всё более изменчивой, повышается вероятность опасных явлений. Поэтому на нормальную погоду уже можно практически не надеяться, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, грядущие осень и зима непременно подготовят нам очередные сюрпризы.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного зноя. Температура воздуха днем держится на отметке 40 градусов. В Москве же, наоборот, заметно похолодало.

Так происходит потому, что над столицей установилась ложбина низкого давления, а на востоке — гребень высокого давления, пояснил Роман Вильфанд. При этом еще на прошлой неделе в Центральной России и на Урале наблюдалась прямо противоположная ситуация.

В конце июня в Верхоянске (Якутия) температура поднялась до 38 градусов. Всемирная метеорологическая организация собирается оценивать этот рекорд как феноменальный, добавил Роман Вильфанд.

Аномалии могут быть признаками потепления климата, говорит старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский.

По его словам, раньше дожди чаще были обложными (равномерной интенсивности), а сейчас стали ливневыми. Кроме того, изменился режим выпадения осадков.

«На 30 сухих дней раньше было пять дождливых, которые были распределены равномерно: солнечная неделя, дождь и так несколько раз. А сейчас может быть несколько сухих недель, после чего пять дней подряд льют дожди. С одной стороны, это опасно наводнениями, с другой — засухой», — рассказал Александр Чернокульский.

В целом с потеплением климата вырастает изменчивость погоды, повышается вероятность опасных явлений. Еще один наиболее заметный признак изменения климата — теплые зимы, заключил Александр Чернокульский.

Подробнее — в материале «Известий»:

Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020