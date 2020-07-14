В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список из 14 стран, готовых принимать туристов с 15 июля. Перечень, составленный по согласованию с министерствами туризма заявленных государств, опубликован 14 июля на сайте организации.

Российских туристов готовы принимать в Турции, Доминикане, Мексике, Хорватии, Египте, ОАЭ, а также на Мальдивах и Кубе.

В ходе онлайн-брифинга исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, что при въезде в большую часть стран приезжим потребуется предоставить справки об отсутствии COVID-19, при пересечении границы они будут подвергаться термометрии. В некоторых государствах обязательным требованием является скачивание приложения, которое будет отслеживать местонахождение туриста, а также заполнение на границе специальных анкет.

«Он (список. — Ред.) должен быть сформирован Министерством транспорта на основе тех рекомендаций, который выдал Роспотребнадзор. Сразу понятно, что это не означает, что 16 июля туда полетят рейсы. Будет оцениваться ситуация, условия взаимности, и постепенно, поэтапно начнётся открытие международного сообщения», — рассказала Ломидзе.

10 июля Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Ведомство направило обращение властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.

На фоне распространения коронавируса многие страны мира ограничили международные пассажирские рейсы. Россия полностью ограничила международные авиаперевозки с 3 апреля, разрешены были только рейсы, возвращающие сограждан на родину.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что обсуждение по возобновлению международных перелетов из России и постепенное снятие соответствующих ограничений начнется с 15 июля.