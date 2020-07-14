В Великобритании за сутки из-за коронавируса скончались 138 человек

За прошедшие сутки в Великобритании из-за коронавируса умерли 138 человек. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения королевства, опубликованном 14 июля.

«По состоянию на 17:00 13 июля из тех, у кого анализы оказались положительными, 44 968 человек умерли», — говорится в заявлении.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Великобритании достигло 291 373. За последние сутки это число увеличилось на 398. Как сообщает ТАСС, этот показатель не превышает тысячи уже больше двух недель.

По состоянию на 14 июля, в Британии сделано 12,7 млн тестов на коронавирус.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране могут ужесточить масочный режим из-за ослабления ограничительных мер, введенных на фоне коронавируса.

В середине июня Россия и Великобритания по дипломатическим каналам договорились о совместной работе медицинских служб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В конце мая Джонсон поддержал центральную роль Организации Объединенных Наций в борьбе с пандемией коронавируса.