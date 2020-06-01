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Гуманный Альбион: как британцы выходят из самоизоляции

У каждой части Соединенного Королевства свои правила по отмене карантина
Фото: REUTERS/Carl Recine
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Гуманный Альбион: как британцы выходят из самоизоляции
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2020-05-31 14:11:40
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С 1 июня в Великобритании стартует новая стадия выхода из карантина, которая позволит гражданам встречаться на улицах. При этом каждый регион снимает ограничения по своему плану — быстрее всего это происходит в Англии, а самой осторожной оказалась Шотландия. «Известия» пообщались с жителями разных уголков Соединенного Королевства и узнали, насколько они готовы выходить в мир и не боятся ли второй волны заражений.

В конце мая премьер-министр страны Борис Джонсон подтвердил информацию о смягчении карантинных мер. Теперь британцы смогут встречаться на улицах группами до шести человек (соблюдая дистанцию в 2 м), а также приглашать гостей в дома, где есть сад. Ученики подготовительных, первых и последних классов начальной школы вернутся в школу, откроются рынки и автосалоны, а с 15 июня начнут работу все непродовольственные магазины.

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Как рассказал «Известиям» месяц назад источник в британском парламенте, власти не допустят выхода из самоизоляции до тех пор, пока коэффициент R (количество людей, которых может заразить один носитель вируса) не упадет ниже единицы. В конце мая научный советник правительства Патрик Валланс сообщил, что индекс уменьшился до 0,7–0,9 и это открывает возможность отмены карантина. Таким образом, к концу мая, по данным Worldometer, в стране зарегистрировано 272,8 тыс. заражений при 38,3 тыс. летальных исходов. Больше всего граждан — 8,6 тыс. — заболело 10 апреля, 30 мая число заражений составило 1,6 тыс.

Погода летная

— В начале карантина обычно суматошный Лондон превратился в город-призрак, и это было жутко, — делится с «Известиями» 30-летняя юрист Агнес. — Однако сейчас положение изменилось — погода стала лучше, и люди уже смелее выходят на улицы. Все так же соблюдают дистанцию, но уже не так строго.

Смягчение карантина ее беспокоит — по мнению Агнес, чувство опасности за месяцы самоизоляции у людей постепенно притупилось и вполне возможно, что новая фаза значительно сократит социальную дистанцию, которую необходимо поддерживать.

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Отдыхающие в Давдейл, 30 мая 2020 года

Фото: REUTERS/Carl Recine

Однако есть и устойчивое ощущение того, что пик пандемии прошел, говорит 25-летняя юрист Юлия, студентка одного из университетов Лондона.

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— Можно было раз в день выходить заниматься спортом, чем многие и пользовались. В парках находились работники полиции, которые следили, чтобы никто не сидел на лавочках. С нарушителями они общались очень вежливо, без штрафов и других наказаний, — рассказала она «Известиям». — Сейчас ситуацию воспринимают более спокойно. Например, в последние недели в Лондоне открывают всё больше кафе с возможностью покупать еду на вынос, да и людей в масках стало меньше.

Для студентов во всем мире май — время сессии. Их жизнь в этот период и так предполагает полную самоизоляцию с книгами — вне зависимости, бушует за окном коронавирус или нет. Но на сам процесс обучения в Британии пандемия повлияла принципиально. 23-летняя Полина, студентка из города Бат, рассказала «Известиям» о новом формате выпускных экзаменов: теперь вместо двухчасового письменного испытания выпускникам дают список заданий, которые надо выполнить за 72 часа, — своего рода оперативные курсовые работы без времени на списывание. Таких экзаменов у Полины будет пять.

британия
великобритания коронавирус
Фото: REUTERS/PA

На этом образование в университете будет окончено — из-за COVID в вузах отменили выпускные праздники.

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— Все сертификаты об окончании отправят на адрес, который мы укажем. Для нас всё закончено, и это очень обидно, потому что у нас не будет последней точки. Пока конкретного плана, как возместить выпускной, нет, — рассказывает Полина. — Но есть в ситуации и свои плюсы. Студенты долго боролись, чтобы из-за COVID нам подняли оценки. И в некоторых университетах объявили, что средний балл в итоге будет таким, каким он был исходя из предыдущих лет. Поэтому, если ты плохо сдашь экзамен, он не испортит ситуацию, а если хорошо — лишь улучшит итоговые оценки.

Чувство солидарности

— Во время кризиса особенно чувствовалась ответственность за каждого, было ощущение солидарности с теми, кто был вынужден работать, — с сотрудниками здравоохранения, водителями автобусов, — рассказывает 27-летняя сотрудница одной из британских НКО Алина, которая живет в центре Лондона. — По всей стране в окнах можно было видеть радугу в поддержку системы NHS (National Health Service — Национальная служба здравоохранения. — «Известия»), на которую легло основное бремя борьбы с COVID. В начале пандемии в помощь NHS был объявлен набор волонтеров, предполагалось подключить порядка 250 тыс. человек. Однако они увидели невероятную поддержку со стороны населения, не успевали обрабатывать заявки, и в итоге увеличили число до 750 тыс. волонтеров, и это была целая армия волонтеров, которых набрали буквально за сутки.

В марте, когда пандемия только набирала обороты, Борис Джонсон выступил с обращением к британцам. Тогда он заявил, что из-за COVID «многие семьи потеряют своих близких раньше времени». Эти слова обескуражили население, и без того недовольное тем, что правительство не принимает никаких мер. Спустя несколько недель, когда под общественным давлением карантин все-таки был введен, британский премьер сам был госпитализирован с COVID. По словам жителей страны, этот факт заставил британцев отодвинуть свои политические предпочтения на второй план и объединиться. О былом недовольстве больше никто не вспоминал, хотя сейчас и звучит мнение, что руководство действовало медленнее, чем было нужно.

британия
великобритания коронавирус

Кладбище High Wood в Ноттингеме, 18 апреля 2020 года

Фото: REUTERS/PA

— Думаю, люди были удивлены, насколько конструктивно власти отреагировали на пандемию, — говорит Агнес. — Хотя по части тестирования заражений можно было бы сделать больше. Я знаю людей, которые обнаружили у себя симптомы COVID и просто следовали рекомендациям правительства, оставаясь дома без какой-либо госпитализации. В целом меры правительства воспринимаются положительно, однако всегда есть что улучшить.

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В последние недели реальным поводом для недовольства стало нарушение режима самоизоляции самими членами правительства. В конце мая гнев обрушился на советника премьера Доминика Каммингса, которого считают идейным вдохновителем Brexit и «главным злодеем». Его обвиняют в том, что он в обход общих правил поехал из Лондона к своей семье в Дарем на северо-востоке Англии. На его защиту встал сам глава правительства. Позже состава преступления в этой поездке полиция не нашла.

Каждый сам про себя

К слову, анонсированные Борисом Джонсоном меры касаются не всей страны, а лишь Англии. В других частях королевства — Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии — свои правительства, которые сами определяют сроки выхода из самоизоляции. Там он происходит немного медленнее. В Шотландии, например, дети вернутся в школу не раньше 11 августа, в Уэльсе парикмахерские будут закрыты еще больше месяца (в Англии они заработают с 4 июля), а Северная Ирландия объявит о смягчении мер лишь в четверг.

— Шотландия с 1 июня ничего не меняет. Были легкие послабления, но они происходят гораздо медленнее, и я думаю, что людям это гораздо комфортнее, чем то, что происходит в Англии, — рассказал «Известиям» 29-летний самозанятый житель Эдинбурга Джеймс. — У нас люди с большей готовностью подчиняются правилам, и в этом, пожалуй, заслуга самого города. Удобно держать дистанцию в пространстве с большим количеством садов и парков. Это гораздо легче, чем в мегаполисах с более плотной застройкой — в том же Лондоне.

Принципиальных послаблений в ближайшее время в регионе не будет. По словам 25-летнего инженера-программиста Герайнта, проживающего в Эдинбурге, возможно, больше людей будет выходить на улицы, раз власти уже разрешают встречаться жителям разных домохозяйств. Лично он из-за правил дистанцирования от каких-либо встреч пока отказался, хоть карантин и стал для него серьезным испытанием.

британия

Пляж Портобелло около Эдинбурга, 29 мая 2020 года

Фото: REUTERS

— Это определенно было трудно, — делится с «Известиями» Герайнт. — Однако моя компания и я начали готовиться к самоизоляции до ее официального объявления. Мы отрепетировали удаленную работу, а я постепенно начал ограничивать свои передвижения. Несмотря на то что период изоляции оказался сложным, я и все мои знакомые сходимся в том, что она была необходима.

Пока говорить о том, что жизнь в регионе возвращается к тому, что было пару месяцев назад, рано. Это было бы по меньшей мере безответственно, считает эдинбуржец Джеймс. Всё приходит в норму постепенно, и люди адаптируются к другому миру настолько, насколько могут.

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