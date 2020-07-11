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Джонсон выступил за ужесточение масочного режима

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Фото: UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS
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В Великобритании могут ужесточить масочный режим из-за ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщил Sky News в пятницу, 10 июля.

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Отмечается, что сам премьер впервые был замечен в маске в пятницу, когда посещал магазины и закусочные.

Джонсон подчеркнул, что необходимо строго следить за соблюдением масочного режима в закрытых пространствах, а также при массовом возвращении людей на работу. По его мнению, соблюдая официальные рекомендации, граждане смогут быстрее вернуться к нормальной жизни и чувствовать себя уверенно в ресторанах и супермаркетах.

По данным портала Worldometer на 11 июля, в Великобритании зафиксировано более 288 тыс. случаев заболевания, более 44,6 тыс. пациентов скончались.

7 июля сообщалось, что Джонсон постригся и посетил паб после снятия ограничений, вводившихся в связи с пандемией коронавируса.

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