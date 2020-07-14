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В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

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«Пункт 2 указа признать утратившим силу», — говорится в поправках к документу.

Для граждан России карантин в обсерваторах Крыма был отменен с 15 июня. Однако въезжающим в республику в обязательном порядке измеряют температуру и осматривают на предмет внешних признаков ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах.

Крым начал принимать отечественных туристов с 1 июля. Тогда же первый поезд «Гранд сервис экспресса» из Кисловодска отправился в Крым, а также стало известно о первом железнодорожном маршруте Санкт-Петербург–Евпатория.

По состоянию на 14 июля, в Крыму зарегистрировано 878 случаев заболевания COVID-19, 12 летальных исходов. Из больниц с начала вспышки пандемии выписаны 658 человек.

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