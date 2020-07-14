В Москве выставили на торги помещение в бывшем доходном доме купца Дурилина

В центре Москвы выставили на продажу помещение в бывшем доходном доме купца Алексея Дурилина. Об этом во вторник, 14 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.

Объект находится в кирпичном здании на Большой Ордынке, д. 13/9, стр. 1. Раньше в нем находился доходный дом Алексея Дурилина, который был почетным гражданином города и купцом, занимавшимся выделкой кожи. Подвальное помещение площадью почти 230 кв. м можно будет приобрести в ходе открытых электронных торгов.

Дом находится на первой линии в престижном районе Замоскворечье в шаговой доступности от станции метро «Третьяковская». Стартовая цена составляет чуть больше 26 млн рублей. Здание не является объектом культурного наследия и имеет свободное функциональное назначение. Торги пройдут 6 августа, пишет РИАМО.

Как пишет НСН, на торги также выставят нежилое помещение свободного назначения в доходном доме 1914 года постройки архитектора Владислава Домбровского. Здание находится в Кривоарбатском переулке, 12 в пешей доступности от станции метро «Смоленская». Торги пройдут 27 августа.