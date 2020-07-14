Социальный городок строят под Псковом

В Псковском районе в деревне Борисовичи продолжается строительство социального городка. Его сооружают в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На завершение строительства направлено 270 млн рублей.

Проектом занимается компания из Ростова-на-Дону «ПромАльянс», для которой социальный городок — первый объект в Псковской области.

Сейчас на месте будущего городка укладывают шлакоблоки. По контракту строительство должно завершиться в IV квартале 2021 года.

Псковское агентство информации поясняет, что социальный городок должен стать альтернативой учреждениям социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Пока он единственный в России.

В конце июня сообщалось, что Псковская область намерена присоединиться к проекту по ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов «Билет в будущее», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Пока он будет проходить на онлайн-платформе.