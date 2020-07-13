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Путин поручил скорректировать нацпроекты в течение трех месяцев

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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В течение трех месяцев необходимо скорректировать национальные проекты России. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин в понедельник, 13 июля, в ходе заседания совета по стратегическому развитию.

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Глава государства также поручил администрации Кремля подготовить указ о национальных целях до 2030 года.

«С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, правительством в целом подготовить проекты указов, по которым будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», — сказал он.

В мае Министерство финансов предложило перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год в случае невозможности их использования из-за пандемии коронавируса на приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы. В ведомстве отметили, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

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