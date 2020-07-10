Время подбивать планы: программа нацпроектов выполнена на треть

Нацпроекты за первые шесть месяцев исполнены на 35% от годового плана, следует из отчета Минфина («Известия» с ним ознакомились). В общей сложности освоено 757 млрд рублей из предусмотренных 2,1 трлн . Год назад исполнение было более низким: 32,5%. Худшая реализация у «Цифровой экономики» — 11%. Лучшая — у программы поддержки МСП — 60%. Исполнение более чем на треть в целом приемлемо, полагают эксперты . По их мнению, без пандемии реализация могла бы быть выше. На понедельник у президента запланировано специальное совещание по нацпроектам, где может быть объявлено об их реформе, сообщили источники «Известий».

Здравоохранение вытянуло

Согласно последним поправкам в бюджет на 2020 год, на реализацию 13 нацпроектов заложено более 2,1 трлн рублей. Из этой суммы за первое полугодие использовано 757 млрд, или 35% . Наиболее высокий уровень исполнения у «Малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы». Расходы по нему запланированы на сумму почти 50 млрд рублей, из них уже освоено 30 млрд, или 60%. Больше всего средств использовано на программу льготного финансирования для малого бизнеса — 17 из 25 млрд.

Самый весомый вклад в реализацию всей программы национальных целей за первые полгода внесло «Здравоохранение» . Это направление второе по исполнению и третье по общей стоимости. В 2020 году на него предусмотрено 312 млрд рублей, из которых освоено 168 млрд — 54%. Больше всего средств израсходовано по программе оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями —120 млрд из плановых 120.

Худшим оказалось исполнение по «Цифровой экономике» . На него израсходовано 14 млрд из 124, то есть около 11%. Из отдельных мероприятий всего направления один из наиболее низких результатов у программы подключения к интернету — 0,9 млрд из 18 (5%).

Второй антилидер — «Международная кооперация и экспорт» . По нему освоено 10 млрд из 75 (13%). Среди проектов федерального уровня, входящих в состав национального, низкие показатели у «Логистики международной торговли». На него запланировано почти 8 млрд рублей, а израсходовано 0,4 (5%).

Самый дорогой нацпроект — «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — на шестом месте по уровню исполнения . Предполагается, что в 2020 году он обойдется в 337 млрд рублей. Из них освоено уже 116. Лучше всего исполнена программа по строительству коммуникаций между центрами экономического роста. По ней использовано 43% средств, или 82 млрд из 190. Один из худших процентов реализации — у федерального проекта «Европа — Западный Китай»: израсходовано 300 млн из 13 млрд (2%).

Исполнение других национальных целей за первое полугодие 2020 года, кроме уже упомянутых, выглядит следующим образом:

«Наука» — освоено 22 млрд из 47 (47%)

«Жилье и городская среда» — 48 млрд из 106 (45%)

«Демография» — 260 млрд из 725 (36%)

«Культура» — 5,8 млрд из 17 (34%)

«Образование» — 37 млрд из 125 (30%)

«Производительность труда и поддержка занятости» — 1,8 млрд из 6,9 (26%)

«Безопасные и качественные дороги» 27 млрд из 104 (26%)

«Экология» — 16 млрд из 76 (21%)

«Известия» попросили прокомментировать уровень исполнения нацпроектов за полугодие ведомства, которые их курируют: Минфин, Минэкономразвития, Минздрав, Минкультуры, Минприроды, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруд, Минтранс, Минстрой, Минпромторг и Минкомсвязи. Аналогичные вопросы были направлены в пресс-службу кабмина.

В Минэке сообщили, что пока темпы реализации нацпроекта по поддержке МСП в целом соответствуют уровням прошлого года. Несмотря на пандемию, все мероприятия реализуются по плану, уточнили там.

В Минпромторге также рассказали, что освоение расходов по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» движется в соответствии с планом. Уже приняты обязательства почти на 60%, хотя в кассовом исполнении эти средства пока отразились не целиком.

В первые шесть месяцев 2019 года исполнение нацпроектов было более низким, отмечала в своем обзоре Счетная палата (32,4%). В списке лидеров — «Здравоохранение» (54,5%) и «Наука» (44,3%). Худшими оказались «Экология» (11,6%) и «Цифровая экономика» (8,3%).

Низкая реализация нацпроектов в первом полугодии 2020-го в большей степени связана со структурой расходов стратегических целей, считает директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин . По его словам, в нацпроектах много капитальных расходов, а по ним объекты сдаются в конце года, тогда и происходит перечисление денег. Поэтому для первого полугодия исполнение на 30% — это не плохо, а нормально.

— Капитальные расходы — это в значительной степени строительство, но во время карантина строек не было, поэтому сроки поехали. Сейчас будут нагонять, — уверен Александр Дерюгин.

На низкое исполнение нацпроектов в январе-июне 2020-го повлияла в основном пандемия коронавируса, уверен директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров . Он напомнил, что в начале года, наоборот, было ускорение исполнения.

— До марта правительство активно авансировало многие расходы. Исполнение бюджета шло более высокими темпами, чем в прошлом году, поэтому и темпы роста ВВП в I квартале были неплохие. А потом пандемия заморозила всю активность, — посетовал Владимир Назаров.

По его прогнозу, во втором полугодии ситуация с исполнением целей будет зависеть от эпидемиологической обстановки в отдельных регионах.

Реформа нацпроектов

Ранее в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время намерен обсудить с правительством реализацию нацпроектов. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что совещание по этой теме запланировано на понедельник, 13 июля.

По словам источника «Известий», близкого к правительству, на этом заседании может быть объявлена реформа системы нацпроектов . В частности, предполагается пересмотреть их концепцию. Изначально предполагалось, что нацпроекты должны способствовать выполнению девяти целей национального развития, поставленных в майском указе президента (например, обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира и других). Теперь планируется увязать систему с более оперативными показателями — так называемыми общественно значимыми результатами, которые будут отражать изменение качества жизни граждан, а также бизнес-среды.