В пермском МФЦ девушка-робот помогает посетителям оформить документы

Светловолосая девушка-робот выдает справки в пермском МФЦ. Андроид российского производства помогает посетителям оформить документы. Вводить данные клиенту нужно самостоятельно. В распоряжении человека — сканер, принтер и экран с тачпадом. Внешность андроида разработал искусственный интеллект. Нейросеть проанализировала тысячи фото россиянок и выдала среднестатистический образ. Во время разговора андроид щурится и открывает рот. Робот экономит каждому сотруднику МФЦ по 43 минуты рабочего времени в день.