Роботы могут отобрать у россиян половину рабочих мест

Роботы могут отобрать у россиян половину работы уже к 2030 году. Под угрозой увольнения 20 млн человек. Автоматизация ждет сельское хозяйство, розничную торговлю и добычу ископаемых. Машины вытеснят людей из гостиничного и ресторанного бизнеса. Как выход — налог на роботов или четырехдневная рабочая неделя.