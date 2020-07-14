Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Прокуратура проверит обстоятельства пожара на полигоне ТКО под Кировом
Мир
Зеленский призвал давать пожизненный срок за вождение в нетрезвом виде
Мир
Белый дом заявил об отсутствии разногласий между Трампом и Фаучи
Общество
Путин подписал закон об отсрочке от призыва для беременных и многодетных
Политика
Путин подписал закон об упрощении завершения долгостроев в России

Адвокат отреагировал на новое видео разговора Ефремова после ДТП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Михаил Ефремов, который устроил ДТП в центре Москвы, в момент аварии «вообще не соображал». Об этом в беседе с РБК заявил адвокат Эльман Пашаев, который назвал новое видео разговора Ефремова после ДТП «хайпом».

Речь идет о кадрах, показанных в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». На них Ефремов якобы попытался договориться с сотрудником полиции, предложив «потом заплатить все деньги». Также телеканал показал видео из кабинета, где Ефремов проходил медицинское освидетельствование.

Гражданин подследственный: получит ли Михаил Ефремов реальный срок
Матери погибшего в аварии Сергея Захарова еще не сказали, что она лишилась сына

Пашаев добавил, что Ефремов ничего не помнит, и подчеркнул, что защита на данный момент не признает вины актера, а вопрос о виновности должен решить суд.

11 июля СМИ со ссылкой на адвоката сообщили, что потерпевшие по делу о ДТП хотят получить от актера 40 млн рублей компенсации. Однако представляющий интересы семьи погибшего Александр Добровинский эти данные опроверг, назвав их провокацией.

Адвокаты не раз обменивались взаимными обвинениями. В итоге в их отношении возбуждены дисциплинарные дела о нарушении профессиональной этики.

8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы и протаранил фургон Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

8 июля Эльман Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности артиста.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020