Адвокат отреагировал на новое видео разговора Ефремова после ДТП

Актер Михаил Ефремов, который устроил ДТП в центре Москвы, в момент аварии «вообще не соображал». Об этом в беседе с РБК заявил адвокат Эльман Пашаев, который назвал новое видео разговора Ефремова после ДТП «хайпом».

Речь идет о кадрах, показанных в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». На них Ефремов якобы попытался договориться с сотрудником полиции, предложив «потом заплатить все деньги». Также телеканал показал видео из кабинета, где Ефремов проходил медицинское освидетельствование.

Пашаев добавил, что Ефремов ничего не помнит, и подчеркнул, что защита на данный момент не признает вины актера, а вопрос о виновности должен решить суд.

11 июля СМИ со ссылкой на адвоката сообщили, что потерпевшие по делу о ДТП хотят получить от актера 40 млн рублей компенсации. Однако представляющий интересы семьи погибшего Александр Добровинский эти данные опроверг, назвав их провокацией.

Адвокаты не раз обменивались взаимными обвинениями. В итоге в их отношении возбуждены дисциплинарные дела о нарушении профессиональной этики.

8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы и протаранил фургон Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

8 июля Эльман Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности артиста.