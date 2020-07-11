Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших

Потерпевшие по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова заявили иски на сумму около 40 млн рублей. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Да, они заявили иски. Аппетиты у них немаленькие, речь идет о порядка 40 млн рублей», — рассказал Пашаев в разговоре с ТАСС. Он отметил, что Ефремов пока еще не успел ознакомиться со всем объемом материалов по его делу.

В свою очередь, по сведениям информагентства, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский опроверг сообщения об исках на 40 млн рублей и счел это заявление провокацией.

Ранее 11 июля Пашаев заявил, что семья погибшего в ДТП с участием Ефремова превратила историю «в коммерческий объект».

Ефремов 8 июня спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил Lada. От полученных травм скончался 58-летний водитель отечественного авто Сергей Захаров. Экспертиза показала наличие в организме артиста алкоголя и наркотиков.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин 6 июля сообщил, что расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова завершено.

В итоге в тот же день Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции. Речь идет о ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Пашаев заявил, что будет добиваться оправдательного приговора для Ефремова, и заверил, что уже собрал достаточно доказательств невиновности артиста. Адвокат пообещал «сенсацию в суде».