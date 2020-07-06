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Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции. Об этом 6 июля сообщил источник «Известий».

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Ефремову предъявлено обвинение по ч.4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 11 июня Захарова проводили в последний путь.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян и даже заявлял о намерении вылечить Захарова, утверждая, что у него «денег до… (нецензурно)». Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». Согласно ей, актеру грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом.

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