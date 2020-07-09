Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
По словам защитника, он собрал достаточно доказательств невиновности артиста.
«Любой нормальный адвокат добивается оправдания», — цитирует его 8 июля ТАСС.
В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский обвинил оппонента в «подковерных играх». Он отметил, что за месяц позиция защиты Ефремова сильно изменилась.
Ранее в среду Пашаев объяснил, почему Ефремов отказался признавать вину в ДТП и записал видеообращение с извинениями к семье погибшего.
Кроме того, адвокат пообещал общественности «сенсацию в суде».
8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил Lada. От полученных травм скончался 58-летний водитель отечественного авто Сергей Захаров.
Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. По словам очевидцев, актер едва стоял на ногах из-за опьянения.
После ДТП артист отмечал, что ответственность за аварию лежит на нем.