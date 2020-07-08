Адвокат объяснил отказ Ефремова признавать вину в ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП по просьбе своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом рассказал 8 июля сам защитник.

По словам Пашаева, с момента аварии ему удалось найти «достаточно доказательств невиновности» актера.

«Я с ним поделился этим и попросил, чтобы он свою вину не признавал. Еще раз говорю, это никаким способом в конце не ухудшает его положения», — сказал адвокат в эфире RT.

Пашаев заверил, что, будучи юристом, он знает, как необходимо действовать.

Кроме того, он назвал своей идеей запись видеообращения Ефремова с извинениями к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

По мнению адвоката, актер с первого дня приносил извинения пострадавшей стороне, но журналисты якобы этого не показывали. В итоге Пашаев предложил записать видео.

При этом ранее семья погибшего выражала удивление, что артист не связался с ними напрямую, а обнародовал ролик.

В среду Пашаев также пообещал общественности «сенсацию в суде».

8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве, протаранив на своем внедорожнике фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, актер травм не получил.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.