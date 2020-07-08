Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде

Адвокат актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня, пообещал сенсацию на суде.

«Вы всё узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей», — заявил Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова в суде, в среду, 8 июля, в интервью kp.ru. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, будет ли он доказывать, что в момент ДТП за рулем был другой человек.

Также адвокат заявил, что актер в настоящий момент ничего не планирует на ближайшее будущее.

«Я ведь ему честно говорю: может быть так, а может и по-другому. Но сколько я их не защищал, первый раз вижу такого искреннего и порядочного человека», — сказал Пашаев.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Последний получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян и даже заявлял о намерении вылечить Захарова, утверждая, что у него «денег до… (нецензурно)». Медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

6 июля Ефремову было предъявлено обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции. В настоящее время артист находится под домашним арестом.