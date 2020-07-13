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ООН спрогнозировала ухудшение ситуации с голодом в мире

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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Около 690 млн человек на Земле столкнулись с проблемой голода в 2019 году, за последние пять лет этот показатель увеличился почти на 60 млн. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 13 июля, ежегодном докладе Организации Объединенных Наций (ООН).

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«Последнее исследование «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире» показывает, что почти 690 млн человек столкнулись с голодом в 2019 году, что на 10 млн больше, чем в 2018 году», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что наибольшее число случаев голодания зафиксировано в Азии. В то же время в Африке, согласно докладу, голод распространяется быстрее всего в мире.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции ситуация с голодом в мире ухудшится, отмечают авторы материала.

«Поскольку прогресс в борьбе с проблемой голода забуксовал, пандемия COVID-19 усиливает случаи незащищенности и несоответствия глобальных продовольственных систем, под которыми понимаются вся деятельность и процессы, влияющие на производство, распределение и потребление продовольствия», — говорится в тексте.

По оценкам ООН, к концу 2020 года из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, 132 млн человек могут столкнуться в проблемой голода.

В июне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны обеспечить граждан продуктами, так как мир может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за пандемии коронавируса.

В конце апреля в ООН заявили, что человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.

При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран, в 10 из которых примерно по 1 млн человек уже страдают от недоедания, рассказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

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