Минприроды сообщило о процессе ликвидации последствий разлива топлива на Таймыре

Минприроды России проводит мероприятия по ликвидации последствий разлива авиатоплива на Таймыре, на месте работают специалисты Росприроднадзора. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«Со своей стороны мы делаем всё необходимое. На месте работают специалисты Росприроднадзора», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Кобылкин также отметил, что министерством будет проведена оценка состояния всех находящихся на территории России объектов, деятельность которых может оказать негативное влияние на состояние окружающей среды.

«Главный урок, который компании должны вынести из последних событий, — оперативное информирование в случае чрезвычайных ситуаций», — сказал он.

По предварительной версии следствия, 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошла разгерметизация трубопровода. В результате на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию вылилось около 44 т топлива. При этом изначально сообщалось о разливе примерно 20 т.

По факту случившегося организована прокурорская проверка, а также возбуждено уголовное дело.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Это привело к разливу более 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне аварии объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей. «Норникель» заявил 8 июля о готовности оспорить озвученный размер ущерба после ЧП. Однако компания подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.