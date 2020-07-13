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Опрос показал планы россиян на лето

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Четыре из десяти россиян (40%) не планируют уезжать в отпуск в этом году. Среди тех, кто собирается уезжать в отпуск, большинство планируют провести его на даче, у родственников или друзей. Это следует из результатов опроса холдинга «Ромир», которые в понедельник, 13 июля, оказались в распоряжении ТАСС.

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В исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше.

«Согласно полученным результатам, четверо из десяти россиян (40%) не собираются куда-либо уезжать, а планируют остаться дома. Доля подобных ответов резко выросла по сравнению с 2019 и 2018 годами (22 и 23% соответственно). Преимущественно об отсутствии планов заявляли россияне старше 56 лет (47%), респонденты со средним доходом (46%) и жители Уральского ФО (49%), который стал единственным регионом, где в мае было зафиксировано падение повседневных расходов», — говорится в результате опроса.

Более четверти россиян (27%) рассказали о планах отдохнуть на даче, в гостях у родственников и друзей. Наиболее популярным такой вид отдыха оказался среди граждан в возрасте 18–34 лет.

7% россиян предпочли провести отпуск в туристической поездке по стране. Согласно опросу, этот вид отдыха чаще выбирали респонденты с высоким доходом.

Наименее привлекательным видом отдыха в текущем году году оказалась поездка в российский санаторий или дом отдыха. Подобным образом провести свой отпуск планируют всего 3% россиян.

20% до сих пор не определились с планами на летний отдых.

11 июля сообщалось, что за 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов в Крым приехали 400 тыс. человек из других регионов. Всего в июле полуостров планируют посетить около 1,5 млн туристов.

По данным аналитического центра Общенационального союза индустрии гостеприимства, россияне чаще всего этим летом искали информацию об отдыхе в Крыму, Сочи и на Камчатке.

С 1 июля 70 регионов России начали принимать туристов. Завершение курортного сезона в этом году ожидается позднее обычного, в октябре-декабре. Власти утверждают, что цены в отелях страны сохранятся на уровне 2018–2019 годов.

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