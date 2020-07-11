400 тыс. туристов приехали в Крым за последние 10 дней

400 тыс. человек прибыли в Крым за 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других российских регионов. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«То, что касается туристического потока, за первые 10 дней (с 1 июля. — Ред.) Крым получил уже 400 тыс. туристов», — приводит «РИА Новости» слова Волченко.

Он отметил, что всего в июле полуостров посетит около 1,5 млн туристов. Эти цифры, по его словам, сопоставимы с прошлогодними значениями.

На этой неделе глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что среди туристов в Крыму нет массовых случаев заболевания COVID-19. Кроме того, по его словам, система здравоохранения республики полностью готова к приему отдыхающих.

По данным аналитического центра Общенационального союза индустрии гостеприимства, россияне чаще всего этим летом искали информацию об отдыхе в Крыму, в Сочи и на Камчатке.

Кроме того, по словам руководителя представительства гостинично-туристской ассоциации Крыма Валентины Марнопольской, в республике этим летом стало больше туристов, живущих в палатках на диких пляжах.

Крым начал принимать российских туристов с 1 июля. В тот же день первый поезд «Гранд сервис экспресса» из Кисловодска отправился в Крым и стало известно о первом железнодорожном маршруте Санкт-Петербург – Евпатория.