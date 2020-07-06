Названы самые популярные регионы России для отдыха

Россияне чаще всего этим летом искали информацию об отдыхе в Сочи, на Камчатке и в Крыму. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Прирост числа запросов «отдых сочи» в «Яндексе» в июне 2020 года составил почти 22% относительно аналогичного периода предыдущего года, «отдых камчатка» — 21,4%, а «отдых крым» — 8,5%.

Кроме того, эксперты отметили, что россияне искали базы отдыха в июне 2020 года более 3,8 млн раз, согласно статистике ключевых слов на «Яндексе». Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили «Известиям» в аналитическом центре Общенационального союза индустрии гостеприимства.

По мнению экспертов, такая динамика свидетельствует о желании туристов соблюдать режим социального дистанцирования в отпуске и говорит о формировании нового тренда в индустрии туризма.

— Очевидно оживление ситуации на рынке туристических услуг, в том числе в гостиничном секторе. Например, прирост запросов «отель крым» в июне нынешнего года составил 69% в сравнении с июнем 2019-го, — заявил «Известиям» Андрей Сулейков, руководитель аналитического центра ОСИГ.

На курортные направления в июне 2020-го в разы увеличилось количество рейсов. Так, после трехлетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Симферополем и Иркутском, после двухлетней паузы открыто сообщение между Крымом и Дальним Востоком. Запущены прямые рейсы Симферополь–Саратов, Симферополь–Белгород. Количество рейсов из Москвы увеличилось в пять раз.

— При отсутствии возможности улететь за границу многие россияне выбрали отдых в России. Появился «новый турист», так его сейчас называют на наших курортах, который всегда отдыхал за рубежом, но сейчас — после трех месяцев самоизоляции и пандемии — выбирает именно курортные направления с вип-сегментом: сетевые отели 5*, виллы, коттеджи. В этом секторе на июль–август всё распродано и уже сегодня просто нет мест. Надеемся, что этот гость будет всем удовлетворен, и сможет увидеть особенности нашей уникальной природы, и вернется в следующем сезоне или в межсезонье, — сказал «Известиям» Грант Бабасян, президент ОСИГ и генеральный директор крымского курорта Mriya Resort & Spa.