Без перемены мест: Анджей Дуда вновь возглавит Польшу

Кандидат от правящей партии «Право и справедливость» (ПиС), действующий лидер Польши Анджей Дуда одерживает победу на президентских выборах. По предварительным данным, он получил 51,21% голосов . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, такой итог свидетельствует о растущем расколе в польском обществе — в частности, между городом и деревней. Что касается внешней политики, то ожидать принципиальных изменений здесь не стоит : это направление находится на контроле не у президента, а у правительства страны.

Мизерный разрыв

12 июля в Польше прошел второй тур президентских выборов. В нем участвовали действующий глава государства 48-летний Анджей Дуда и его ровесник, мэр польской столицы, политик от оппозиционной «Гражданской платформы» (ГП) Рафал Тшасковский.

К утру 13 июля стало известно, что после обработки 99,9% бюллетеней Анджей Дуда набрал 51,21% голосов, а это значит, что следующие пять лет страну будет возглавлять именно он. Его соперник получил 48,79% голосов , значительно сократив разрыв по сравнению с первым туром: тогда он составил порядка 13% (43,5% у Дуды и 30,4% у Тшасковского).

м1 Предвыборная кампания Рафала Тшасковского Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mateusz Slodkowski

— Такая неуверенная победа говорит о сильном расколе в польском обществе : между консерваторами, которых возглавляет партия [Ярослава] Качиньского («Право и справедливость». — «Известия»), и лагерем, куда входят самые разные силы польского политического спектра, — пояснил «Известиям» завкафедрой истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Геннадий Матвеев. — Эти силы недовольны тем, в какой ситуации оказалась Польша, — все-таки в рамках Европейского союза она стоит несколько особняком, поскольку руководство ЕС, конечно, не разделяет политику ПиС.

В течение двух недель между первым и вторым турами должны были состояться дебаты, однако в итоге они прошли в заочном формате . Кандидаты отвечали на вопросы, находясь в разных студиях: консервативный Анджей Дуда — в эфире национального телевидения, проевропейский Рафал Тшасковский — на частном телеканале. На дебатах оппозиционный кандидат обещал ветировать все законы, которые президент принимал без одобрения парламента и которые противоречат европейскому плану борьбы с потеплением климата.

Одним из пунктов нынешней кампании стала тема прав ЛГБТ-сообщества: так, 6 июля Анджей Дуда предложил включить в Конституцию поправку, которая бы запрещала однополым парам усыновлять детей. По мнению польского президента, это «идеология», более опасная, чем коммунизм. Рафал Тшасковский к проблематике относится более мягко. По оценке политологов, ему удалось консолидировать вокруг себя голоса тех, кто выступал за других кандидатов в первом туре.

м2 Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski

— Второй тур выборов президента — это большой успех «Гражданской платформы» и оппозиции в целом. Начало было положено торпедированием идеи голосования 10 мая исключительно по почте , — сказал «Известиям» профессор Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта, эксперт клуба «Валдай» Илья Тарасов. — Выбор в пользу Рафала Тшасковского оказался вполне удачным : если в первом туре он оказался первым в трех воеводствах на северо-западе страны, то во втором туре победил в десяти, за исключением востока и юго-востока. То, как проголосовали поляки, свидетельствует о сохранении множественных расколов в обществе: между большими и малыми городами и деревней, между поколениями, между социальными стратами.

Варшавский разговор

Что касается внешней политики, то так как Польша — парламентская республика, где определение международной повестки находится в компетенции кабмина, при президентстве Анджея Дуды она, скорее всего, останется прежней . Как сказал 13 июля представитель правительства Петр Мюллер, победа нынешнего лидера гарантирует «конструктивное сотрудничество между правительством и государством», необходимое «в контексте стоящих перед Польшей глобальных вызовов в ближайшие несколько лет».

v4 Анджей Дуда Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Agnieszka Sadowska

— Это также и продолжение стабильной внешней политики, которая необычайно важна в период мирового экономического кризиса, — подчеркнул представитель кабмина.

Это значит, что и в российско-польских контактах принципиальных изменений ждать не стоит. Исторически непростые отношения Москвы и Варшавы обострились после 2014 года с разгоревшимся украинским кризисом. После этого, в частности, прекратили работу основные двусторонние механизмы: межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, форум регионов (сопредседатели — главы верхних палат парламентов), комитет по вопросам стратегии российско-польского сотрудничества под председательством глав МИДов, Российско-польский форум общественности и группа по сложным вопросам истории российско-польских отношений.

Впрочем, российская сторона пока воздерживается от того, чтобы давать какие-либо прогнозы. «Поживем — увидим», — сказали в посольстве РФ в Варшаве, отвечая на вопрос «Известий», ожидает ли Москва каких-либо перемен в двусторонних отношениях после польских президентских выборов.

м3 Парламент Польши Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski

— Вообще в ходе предвыборной кампании международная повестка была второстепенной, — отмечает Илья Тарасов. — Внешнеполитический курс Польши определяет не только президент, но и парламент, премьер и министр иностранных дел. Если будет найден другой министр, то возможны изменения тактического характера.