Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

Явка во втором туре выборов президента Польши за первые пять часов голосования составила 24,73%. Об этом сообщает 12 июля телеканал Polsatnews.

Глава государственной избирательной комиссии республики (ГИК) Сильвестр Марчиняк отметил, что на выборах президента, по состоянию на 12:00 (13:00 мск), количество людей, включенных в списки избирателей, составило 29 147 064 человека. Избирательные бюллетени выданы 7 209 052 гражданам, имеющим право голоса.

Марчиняк также сообщил, что пять лет назад, 24 мая 2015 года, во втором туре голосования на президентских выборах явка избирателей составила 17,78%.

Первый тур выборов президента Польши прошел 28 июня. По итогам голосования никому из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Поэтому во втором туре приняли участие два претендента на президентский пост — действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.