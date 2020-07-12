Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
На границе Армении и Азербайджана начались бои
Происшествия
Вагоны с рудой сошли с рельсов в Тульской области
Мир
Христианские росписи Айя-Софии спрячут от молящихся мусульман
Мир
Германия предложила членам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Экономика
В России начала расти популярность грузотакси

Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

0
Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Явка во втором туре выборов президента Польши за первые пять часов голосования составила 24,73%. Об этом сообщает 12 июля телеканал Polsatnews.

Глава государственной избирательной комиссии республики (ГИК) Сильвестр Марчиняк отметил, что на выборах президента, по состоянию на 12:00 (13:00 мск), количество людей, включенных в списки избирателей, составило 29 147 064 человека. Избирательные бюллетени выданы 7 209 052 гражданам, имеющим право голоса.

Марчиняк также сообщил, что пять лет назад, 24 мая 2015 года, во втором туре голосования на президентских выборах явка избирателей составила 17,78%.

Первый тур выборов президента Польши прошел 28 июня. По итогам голосования никому из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Поэтому во втором туре приняли участие два претендента на президентский пост — действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020