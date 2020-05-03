Браво и справедливость: Польша выберет президента в карантин

Несмотря на пандемию и призывы отказаться от президентских выборов в разгар COVID-19, польское руководство твердо намерено провести голосование в запланированный срок 10 мая . Первый тур пройдет в дистанционном формате — по почте. Оппозиция расценивает это как покушение на демократию, а эксперты опасаются, что почтальоны станут разносчиками коронавируса . Тем не менее вопрос уже, похоже, решен. Евросоюз эта ситуация не смущает: как рассказали «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), решение о переносе выборов в текущей ситуации находится в компетенции государств-членов ЕС. По данным опросов, с большим отрывом победит действующий президент Анджей Дуда — его поддерживает более 50% избирателей.

Выбор во время COVID

По сравнению с другими европейскими государствами ситуация с COVID-19 в Польше выглядит спокойно : по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), ко 2 мая в стране зарегистрировано 13,1 тыс. заражений при 651 летальном исходе. Тем не менее пандемия коронавируса поставила вопрос о переносе первого тура выборов в Польше с 10 мая на более позднюю дату . Этого от властей требовали многие политики. Однако руководство страны пойти на такой шаг отказалось. Как заявил в конце апреля президент Польши Анджей Дуда, отсутствие выборов «приведет к параличу государства», из-за которого «страна погрузится в хаос».

Чтобы голосование состоялось в запланированные сроки, правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) сделала все возможное. 6 апреля сейм (нижняя палата парламента), где депутаты от этого движения занимают 235 из 460 мест, принял предложенный партией проект о дистанционном голосовании . По оценке польского минздрава, безопасно очные выборы можно будет провести не ранее чем через два года, а потому откладывать их не имеет смысла. Противники этой идеи считают, что такой формат рискует обернуться фальсификациями на голосовании, и утверждают: почтальоны, на которых ляжет обязанность собирать голоса, заразятся коронавирусом и станут дополнительными переносчиками инфекции.

Польша_3 Плакаты в поддержку действующего главы государства Анджея Дуды и бывшего депутата сейма Кшиштофа Босака Фото: Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta via REUTERS

5-6 мая законопроект о дистанционном голосовании должен одобрить сенат (верхняя палата парламента) — там депутаты от ПиС занимают 48 кресел из 100. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал парламентариев проголосовать за проект, подчеркнув: «заочные выборы безопасны». Если сенаторы отклонят это предложение, сейм всё равно сможет утвердить его большинством голосов. Такой вариант осложнит ситуацию, поскольку до выборов останется всего три дня, за которые надо будет внести изменения в Избирательный кодекс, однако эта задача выполнима — к «почтовым выборам» власти готовились на протяжении всего апреля.

ОБСЕ, изучая обстановку вокруг президентских выборов в Польше , обозначила некоторые недостатки в решении властей и выдвинула рекомендации на этот счет — в частности, там посоветовали вносить изменения в избирательное законодательство заранее, а не накануне выборов.

— Мы поддерживаем контакты с властями всех стран ОБСЕ, включая Польшу. Продолжается наш диалог по избирательной реформе, и мы готовы оказать помощь любой стране-участнице, если она за таковой обратится, — сказали «Известиям» в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). — Поскольку границы закрыты из-за пандемии COVID-19, БДИПЧ не сможет обеспечить наблюдение на голосовании . Нам очень жаль, что мы были вынуждены ограничить нашу наблюдательную деятельность, но здоровье наших сотрудников имеет приоритетное значение.

В Брюсселе ситуацию вокруг польских выборов воспринимают спокойно . Как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, отвечая на вопрос, должна ли Варшава отложить голосование до более благоприятных времен, «решение о переносе запланированных выборов находится в ведении стран-членов».

Польша_2 Вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блоньская Фото: Global Look Press/GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS

— Любое такое решение должно соответствовать обязательствам государств по международному праву и их конституционным нормам, гарантировать свободные и справедливые выборы и в полной мере уважать основополагающие ценности, изложенные в ст. 2 Договора о Европейском союзе, — подчеркнули в ЕК. — Решение по срокам внесения изменений в избирательное законодательство можно сделать в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы (Консультативный орган СЕ по конституционному праву. — «Известия»).

Во Всемирной организации здравоохранения «Известиям», в свою очередь, сказали, что при вынесении того или иного решения (в том числе и о переносе выборов) властям следует опираться на ее рекомендации по борьбе с COVID-19.

Досрочная победа

На президентский пост в Польше претендуют шесть кандидатов:

— действующий глава государства Анджей Дуда (от консервативной партии «Право и справедливость»);

— экс-министр по делам семьи, труда и социальной политике Владислав Косиняк-Камыш (центристская «Польская народная партия»);

— журналист и общественный деятель Шимон Головня (независимый кандидат);

— вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блоньская (оппозиционная либерально-консервативная «Гражданская платформа» — ГП);

— бывший депутат сейма Кшиштоф Босак (правопопулистское «Национальное движение»);

— бывший мэр города Слупск и ЛГБТ-активист Роберт Бедронь (основанная им в 2019 году социал-демократическая партия «Весна»).

За неделю до первого тура исход голосования выглядит определенно: похоже, Анджей Дуда пойдет на второй, заключительный срок и будет возглавлять страну еще пять лет. По данным американского издания POLITICO, к 27 апреля его поддерживали 58% избирателей, в то время как рейтинг остальных кандидатов варьируется от 5 до 11% . Если 10 мая Анджей Дуда получит более половины голосов, то необходимость второго тура отпадет автоматически. Если по каким-то причинам этого не произойдет, то, по оценке POLITICO, конкуренцию ему составит либо Владислав Косиняк-Камыш, либо Малгожата Кидава-Блоньская, считавшаяся главным кандидатом от оппозиции (в обоих случаях соотношение голосов будет примерно 67 к 33%).

Польша_1 Бывший мэр города Слупск и ЛГБТ-активист Роберт Бедронь Фото: Global Look Press/Wojciech Olkuśnik

К концу апреля шансы Кидавы-Блоньской на победу снизились катастрофически: с февраля 2020 года рейтинг политика с 26% упал до 6% . По мере того как разгоралась эпидемия COVID-19, она жестко критиковала власти за то, что они не вводят режим чрезвычайного положения, и требовала перенести выборы. В противном случае была намерена призывать поляков бойкотировать голосование. В конце апреля она заявила, что не будет участвовать в выборах, если закон о голосовании по почте вступит в силу.

— Руководство страны сейчас в хорошем положении — они неплохо справляются с коронавирусом. Перенос выборов не в их интересах — если дать оппозиции дополнительное время, появится риск проиграть ей некоторые пункты , — пояснил «Известиям» завкафедрой истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Геннадий Матвеев. — Но я думаю, что в большей степени этот шаг делается из принципа, дабы продемонстрировать гражданам последовательность своих действий.