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Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

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Фото: commons.wikimedia.org
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Посольство Венгрии в Москве удалило со своей страницы в Facebook пост об открытии границ для россиян с 15 июля.

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Ранее, в воскресенье, на странице дипмиссии появилось сообщение о том, что с 15 июля Венгрия разрешает въезд на территорию страны для граждан России. Отмечалось, что при въезде россияне должны пройти медицинское обследование, соблюсти двухнедельный карантин, а также предоставить два отрицательных теста на наличие коронавируса.

По состоянию на 9:40 (мск) 13 июля данный пост отсутствует. Последнее сообщение на странице венгерской дипмиссии теперь датировано 9 июля. В нем рассказывается о запуске новой серии блогов «Ваш персональный гид», посвященной различным туристическим местам Венгрии.

1 июля стало известно о планах ЕС открыть границы. Однако США и Россия как страны с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса не вошли в списки государств, гражданам которых будет разрешен въезд.

10 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что международное авиасообщение Россия может возобновить с 15 июля.

Авиасообщение начнется по принципу взаимности, то есть в страны, также готовые принять россиян. Кроме того, государства должны будут соответствовать ряду требований: в первую очередь уровень выявляемости COVID-19 не должен составлять более 40 случаев на 100 тыс. человек.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

10 июля Росавиация представила план поэтапного возобновления перелетов.

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