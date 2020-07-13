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Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Венгрия с 15 июля разрешает въезд на свою территорию гражданам России с условием наличия у них справок, подтверждающих отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом в воскресенье, 12 июля, венгерское посольство в Москве сообщило в Facebook.

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Отмечается, что россияне попали в «желтый список», подготовленный эпидемиологическими властями Венгрии.

Этот список, в отличие от «красного», разрешает въезд для граждан стран с повышенным риском COVID-19, но при определенных условиях.

Власти оставляют за собой право отказать во въезде иностранцам с подозрением на коронавирус.

При этом самим венграм, возвращающимся из РФ, предстоит пройти медосмотр, а в случае наличия симптомов COVID-19 отправиться на 14-дневный карантин.

В «желтую зону» помимо РФ попали Сербия, Португалия, Великобритания и Швеция.

В «красной» оказались Украина и Албания.

1 июля стало известно о планах ЕС открыть границы, однако США и Россия, как страны с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса, не вошли в списки государств, гражданам которых будет разрешен въезд.

10 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что международное авиасообщение Россия может возобновить с 15 июля.

Авиасообщение начнется по принципу взаимности, то есть в страны, также готовые принять россиян. Кроме того, государства должны будут соответствовать ряду требований, в первую очередь уровень выявляемости COVID-19 не должен составлять более 40 случаев на 100 тыс. человек.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

10 июля Росавиация представила план поэтапного возобновления перелетов.

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