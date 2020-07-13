Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Венгрия с 15 июля разрешает въезд на свою территорию гражданам России с условием наличия у них справок, подтверждающих отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом в воскресенье, 12 июля, венгерское посольство в Москве сообщило в Facebook.
Отмечается, что россияне попали в «желтый список», подготовленный эпидемиологическими властями Венгрии.
Этот список, в отличие от «красного», разрешает въезд для граждан стран с повышенным риском COVID-19, но при определенных условиях.
Власти оставляют за собой право отказать во въезде иностранцам с подозрением на коронавирус.
При этом самим венграм, возвращающимся из РФ, предстоит пройти медосмотр, а в случае наличия симптомов COVID-19 отправиться на 14-дневный карантин.
В «желтую зону» помимо РФ попали Сербия, Португалия, Великобритания и Швеция.
В «красной» оказались Украина и Албания.
1 июля стало известно о планах ЕС открыть границы, однако США и Россия, как страны с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса, не вошли в списки государств, гражданам которых будет разрешен въезд.
10 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что международное авиасообщение Россия может возобновить с 15 июля.
Авиасообщение начнется по принципу взаимности, то есть в страны, также готовые принять россиян. Кроме того, государства должны будут соответствовать ряду требований, в первую очередь уровень выявляемости COVID-19 не должен составлять более 40 случаев на 100 тыс. человек.
Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
10 июля Росавиация представила план поэтапного возобновления перелетов.