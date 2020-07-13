Минобороны Армении сообщило о возобновлении обстрела со стороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана возобновили артиллерийский обстрел армянских позиций в Тавушской области республики. Об этом в понедельник, 13 июля, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«После двух-трехчасового перерыва утром (в понедельник, 13 июля. ― Ред.) противник возобновил провокационные действия, продолжая артобстрел по армянским позициям. Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ. Увеличение потерь в рядах ВС Азербайджана не исключено», ― написала она на своей странице в Facebook.

При этом в пресс-службы Минобороны Азербайджана сообщили «Интерфаксу», что в результате ночных обстрелов со стороны военных Армении погиб лейтенант азербайджанской армии Рашад Махмудов.

Накануне в Товузском районе на границе двух стран начались столкновения.

По версии Азербайджана, огонь открыли ВС Армении. Армянское минобороны заверило, что азербайджанские силы попытались захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. У Армении потерь нет.

Отношения между двумя странами остаются обостренными из-за вопроса Нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.

Регион расположен в восточной части Армянского нагорья, но согласно административно-территориальному делению Азербайджана находится на его территории.

В 1990-х между Ереваном и Баку началось вооруженное противостояние из-за региона. Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 1994 году. Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Тогда стороны также обвинили друг друга в нападении.

Переговоры по мирному урегулированию проходят при посредничестве России, США и Франции.