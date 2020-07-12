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Экзитпол показал победу Дуды на выборах президента Польши с отрывом 0,8%

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Фото: REUTERS/Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta
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Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства, который состоялся в воскресенье, 12 июля. Об этом свидетельствуют данные экзитпола после закрытия избирательных участков.

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Согласно подсчетам социологов, действующий глава государства набрал 50,4% голосов избирателей, тем самым опередив кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция», мэра Варшавы Рафала Тшасковского, набравшего 49,6% голосов. Отрыв составляет 0,8%. Как проинформировали ранее представители центра Ipsos, статистическая погрешность их исследования — около 2%.

Дуда уже заявил, что рад своей победе, отметив, что выиграть выборы при почти 70-процентной явке — это небывалое событие. В свою очередь, Тшасковский убежден, что подсчет всех голосов покажет, что победу одержал он.

Ожидается, что первые частичные официальные результаты второго тура будут объявлены утром в понедельник. Окончательные данные должны быть объявлены к 23:00 местного времени во вторник (00:00 мск среды).

Первый тур выборов прошел 28 июня. По итогам голосования никому из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

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