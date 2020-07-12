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Глобальное потепление может привести к исчезновению 60% рыб

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Фото: ТАСС/Alessandro De Rossi/REDA&CO/UIG
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К 2100 году около 60% всех морских и пресноводных рыб могут вымереть из-за глобального потепления. Об этом свидетельствуют результаты научного исследования, опубликованные в журнале Science.

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Это может повлечь за собой не только экологическую, но и гуманитарную катастрофу, так как рыба является основным источником белка для более чем 3 млрд человек.

Немецкие исследователи проанализировали данные о нормах температуры для 630 видов морских и пресноводных рыб из разных климатических зон по всему миру, уделив особое внимание промышленным видам, от которых зависит питание человека.

В ходе исследования ученые выяснили, что повышение температуры представляет опасность для нерестящихся рыб и эмбрионов, поэтому для них комфортный температурный режим является обязательным условием для выживания. Термическая чувствительность эмбрионов в среднем на 24% выше, чем у личинок и взрослых. Самую высокую устойчивость к температурным колебаниям продемонстрировали пресноводные рыбы в умеренных широтах. Обитатели этих вод способны выдержать потепление воды в среднем на один градус Цельсия выше, чем жители морей.

В материале, опубликованном 3 июля, отмечается, что для выживания рыб наиболее опасна не аномальная жара, а выход за рамки температурного диапазона в период размножения. Если темпы глобального потепления не удастся замедлить, к концу этого века более 60% всех видов рыб, попавших в поле зрения исследователей, не смогут размножаться.

Предотвратить катастрофу можно путем введения жестких ограничений антропогенных выбросов углекислого газа и потепления температуры воздуха не более чем на 1,5 градуса Цельсия. В таком случае опасность будет грозить лишь 10% изученных видов.

9 июля эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) спрогнозировали, что в каждые последующие пять лет среднегодовая глобальная температура будет выше доиндустриального уровня минимум на один градус Цельсия.

В апреле ученыe из Великобритании, США и ​​Южной Африки опубликовали результаты исследования, согласно которым экосистему океанa при негативном сценарии ждет коллапс ужe в нынешнем десятилетии, a в 2040-x годаx катастрофa охватит и сообществa суши. Специалисты выяснили, что при текущем уровне выбросов углеводорода в атмосферу потенциально катастрофические последствия потепления грозят 73% биологических видов.

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