Ученые назвали первых жертв климатической катастрофы
Экосистему океана при негативном сценарии ждет коллапс уже в нынешнем десятилетии, а в 2040-х годах катастрофа охватит и сообщества суши, к такому выводу пришли ученые из Великобритании, США и Южной Африки. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.
Специалисты разделили земной шар на сегменты в 100 кв. километров каждый, привязали к ним данные наблюдений и прогнозные параметры для периода в 150 лет — с 1850 по 2100 годы и смоделировали температурные тренды для каждого сегмента. После чего сопоставили полученные тренды с распространением на суше и в океане 30 тыс. видов птиц, млекопитающих, рептилий и рыб.
Выяснилось, что при текущем уровне выбросов углеводорода в атмосферу, потенциально катастрофические последствия потепления грозят 73% биологических видов.
Особенно уязвимыми при этом окажутся биосистемы тропических зон океана, где уже к 2030 году могут начаться необратимые изменения.
Ученые сделали вывод, что глобального повышения температуры на четыре градуса не выдержат 15% всех животных на планете.
При этом если удастся удержать потепление на уровне двух градусов, как определено Парижским соглашением, то эта цифра снизится до 2%, что значительно безопаснее для биосообществ.
В связи с этим авторы считают вполне обоснованным призыв ООН к человечеству сокращать выбросы парниковых газов на 7,6 процента ежегодно, чтобы к 2030 году ограничить потепление до 1,5 градусов.
Ранее американскиe ученыe из Стэнфордскогo университетa предсказали частоe возникновениe новыx продолжительныx лесных пожаров, связанныx с последствиями изменения климатa.