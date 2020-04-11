Ученые назвали первых жертв климатической катастрофы

Экосистему океана при негативном сценарии ждет коллапс уже в нынешнем десятилетии, а в 2040-х годах катастрофа охватит и сообщества суши, к такому выводу пришли ученые из Великобритании, США и ​​Южной Африки. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Специалисты разделили земной шар на сегменты в 100 кв. километров каждый, привязали к ним данные наблюдений и прогнозные параметры для периода в 150 лет — с 1850 по 2100 годы и смоделировали температурные тренды для каждого сегмента. После чего сопоставили полученные тренды с распространением на суше и в океане 30 тыс. видов птиц, млекопитающих, рептилий и рыб.

Выяснилось, что при текущем уровне выбросов углеводорода в атмосферу, потенциально катастрофические последствия потепления грозят 73% биологических видов.

Особенно уязвимыми при этом окажутся биосистемы тропических зон океана, где уже к 2030 году могут начаться необратимые изменения.

Ученые сделали вывод, что глобального повышения температуры на четыре градуса не выдержат 15% всех животных на планете.

При этом если удастся удержать потепление на уровне двух градусов, как определено Парижским соглашением, то эта цифра снизится до 2%, что значительно безопаснее для биосообществ.

В связи с этим авторы считают вполне обоснованным призыв ООН к человечеству сокращать выбросы парниковых газов на 7,6 процента ежегодно, чтобы к 2030 году ограничить потепление до 1,5 градусов.

Ранее американскиe ученыe из Стэнфордскогo университетa предсказали частоe возникновениe новыx продолжительныx лесных пожаров, связанныx с последствиями изменения климатa.