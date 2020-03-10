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Эксперт назвал главные опасности для России от изменения климата

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Фото: РИА Новости/Александр Юрьев
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Два экологических фактора: таяние вечной мерзлоты и засухи могут нанести урон экономике России, об этом в интервью агентству «РИА Новости» рассказал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.

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Ученый отметил, что «на севере живет мало людей» и таяние мерзлоты — это «действительно проблема» но скорее она имеет экономический эффект.

«По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП», — сказал Кислов.

По мнению профессора, в каждом крупном регионе России можно выбрать свой лидирующий экологический процесс, который завязан на климат. Если это север, то это деградация вечной мерзлоты, если Калмыкия, Ставропольский край, то это опустынивание, прогрессирующая засушливость.

«Что же касается наводнений, то «ущерб от них связан не столько с буйством стихии, сколько с человеческой глупостью, строить что-то там, где строить нельзя», — добавил Кислов.

10 декабря сообщалось, что в 2021 году компания «Космические коммуникации» создаст базу данных зон затоплений в России. Она позволит ускорить расчеты страховых премий и исключить случаи мошенничества.

Система охватит 84 российских региона. База будет основана на данных и результатах космической деятельности, собранных за несколько лет.

Ранее в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики подсчитали, что ежегодные затраты России на ликвидацию последствий таяния вечной мерзлоты составляют от 50 до 150 млрд рублей.

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