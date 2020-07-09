Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет

В каждые последующие пять лет среднегодовая глобальная температура будет выше доиндустриального уровня минимум на один градус Цельсия, говорится в прогнозе Всемирной метеорологической организацией (ВМО), опубликованном 9 июля.

Метеорологи отметили, что средняя температура в мире уже на 1 градус выше по сравнению с 1850–1900 годами. Последние пять лет стали самыми теплыми, а в дальнейшем максимум потепления может достичь 1,5 градуса в год.

В то же время прогноз не учитывает снижение выбросов в период глобальной остановки производства из-за пандемии коронавируса.

Специалисты подчеркнули, что промышленный спад не сможет нивелировать предыдущее загрязнение окружающей среды и снизить концентрацию СО 2 в атмосфере.

«Перед нами стоят сложные задачи по достижению цели Парижского соглашения об изменении климата — удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже 2 °С по сравнению с доиндустриальным периодом», —- отметил генсек организации Петтери Таалас.

Ранее ученые предрекли климатический хаос на Земле. По их расчетам, к 2100 году таяние льдов вызовет экстремальные погодные условия и температурные перепады по всему миру.

26 июня издание The New York Times рассказало о последствиях таяния ледников Арктики для России. По мнению экспертов, исчезновение вечной мерзлоты приведет к выбросу порядка 240 млрд т углекислого газа и парниковому эффекту.