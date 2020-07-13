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В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Средняя цена на анальгин российского производства в июне выросла на 26,5% относительно того же месяца год назад. Это следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».

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Теперь 10 таблеток дозировкой 500 мг обойдутся в 17 рублей. В июне 2019 года цена такой пачки была в среднем 14 рублей.

В зависимости от препарата и производителя анальгин подорожал до 38%, зафиксировали аналитики DSM Group. По данным компании, больше всех выросли в цене упаковка анальгина с 10 таблетками производителя «Медисорб» и с 20 таблетками от компании «Авексима» — на 38%, до 14 и до 65 рублей соответственно.

За год средняя цена анальгина выросла на 38,5%, в свою очередь сообщили в сервисе «Мегаптека.ру».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

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