Трамп сообщил о прогрессе в строительстве стены на границе с Мексикой

На сегодняшний день на американо-мексиканской границе построено уже около 386 км стены, написал 12 июля в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

«Мы уже построили 240 миль (около 386 км. — Ред.) новой стены на нашей южной границе. К концу года будет построено более 450 миль (около 724 км. — Ред.)», — заявил глава Белого дома.

Таким образом, протяженность стены в общем составит около 724 км, отмечает «Газета.ру».

29 апреля стало известно, что министр обороны США Марк Эспер решил перевести $274 млн, предназначенные для строительства нескольких объектов в Европе для сдерживания «российской агрессии», на возведение стены.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием Трампа. В середине февраля 2019 года он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года до середины февраля 2019 года из-за разногласий о строительстве стены. Их противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трех недель.