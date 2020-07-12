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Пресс-секретарь Фургала опровергла информацию о задержании

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Фото: facebook.com/Надежда Томченко
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Появившиеся в СМИ сведения о задержании пресс-секретаря арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежды Томченко оказались ложными. Об этом Томченко рассказала в воскресенье, 12 июля.

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«Меня не арестовали пока. Я на встрече. Но насчет обыска — не знаю. Дома не была», — цитирует ее «РИА Новости».

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.

11 и 12 июля в Хабаровске прошли несанкционированные акции в поддержку Фургала. В митинге и шествии, прошедших накануне, по официальным данным, участвовали 10–12 тыс. человек. Вторая акция была малочисленной — несколько сотен человек.

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