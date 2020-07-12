Германия предложила членам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Германия призвала страны Европейского союза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг, которая была осуществлена в 2015 году. Об этом в воскресенье, 12 июля, пишет портал DW со ссылкой на ответ правительства ФРГ на парламентский запрос Левой партии.

Пока решение не было официально принято, однако в случае согласования это будет первый случай использования режима киберсанкций ЕС, принятого в 2017 году.

О том, что Германия инициировала запуск этого механизма, стало известно еще в мае.

В мае немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что немецкая генеральная прокуратура объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в соучастии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле об этом не знают и не в курсе, откуда у немецкой стороны информация о связи этого человека с Главным разведуправлением (ГРУ).

В начале января 2017 года служба защиты конституции ФРГ обвинила российских хакеров в причастности к кибератаке на серверы ОБСЕ.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает бреднями утверждения о попытках РФ дестабилизировать ситуацию в ФРГ.