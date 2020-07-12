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Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист чувствует себя очень плохо, но не нуждается ни в поддержке, ни в осуждении.

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11 июля на своей странице в Instagram защитник еще раз отметил, что располагает информацией, способной указать на невиновность Ефремова, и призвал окружающих не спекулировать на деле до решения суда.

«Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду», — написал Пашаев.

В субботу СМИ со ссылкой на адвоката сообщили, что потерпевшие по делу о ДТП хотят получить от актера 40 млн рублей компенсации. Однако представляющий интересы семьи погибшего Александр Добровинский эти данные опроверг, назвав их провокацией.

Адвокаты не раз обменивались взаимными обвинениями. В итоге в их отношении возбуждены дисциплинарные дела о нарушении профессиональной этики.

8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в центе Москвы и протаранил фургон Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

8 июля Эльман Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности артиста.

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